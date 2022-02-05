Добрый день! Требуются следующие доработки на сайте под управлением CMS 1С-Битрикс: 1. Сделать функционал выбора учреждения при входе на сайт Необходимо, чтобы при входе на сайт всплывало окно с выбором города и учреждения в выбранном городе. После выбора ...
Изменить структуру сайта на Bitrix, в шаблоне установлен контрутор
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Здравствуйте! Нужен специалист по Битрикс,который разрабатывал сайт на данном шаблоне - https://intec.digital/ , К шаблону уже установлен дополнительный модуль-конструктор , что существенно упрощает задачу касаемо доработок на сайте. Мне нужно чтобы вы немного изменили структуру сайта (тз предоставлю)- а наполнение сайта-я займусь сам.Спасибо
p\s Если ваш подход к клиенту основываеться по принципу- "по быстрей сделать и сдать проект"-просьба не откликаться на данное задание, так как ищу специалиста и на дальнейшие задачи. Спасибо
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