Изменить структуру сайта на Bitrix, в шаблоне установлен контрутор

Здравствуйте! Нужен специалист по Битрикс,который разрабатывал сайт на данном шаблоне - https://intec.digital/ , К шаблону уже установлен дополнительный модуль-конструктор , что существенно упрощает задачу касаемо доработок на сайте. Мне нужно чтобы вы немного изменили структуру сайта (тз предоставлю)- а наполнение сайта-я займусь сам.Спасибо

p\s Если ваш подход к клиенту основываеться по принципу- "по быстрей сделать и сдать проект"-просьба не откликаться на данное задание, так как ищу специалиста и на дальнейшие задачи. Спасибо