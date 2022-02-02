Найти вирусы на Wordpress сайте, вылечить и защитить

Нужен человек: - Прописать бэкэнд для проекта; - Натянуть вёрстку на Вордпресс ( умение работать с плагином WooCommerce); -Создать ЛК для редактирования; -Прикрутить платёжную систему по расчетному счету; Дизайн есть, есть фрондэнт работа, просто нужно натянуть на вордпресс и закончить ...