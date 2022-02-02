Необходимо реализовать для 3х сайтов на OkayCMS мультисайт (города через поддомены. Города дублируют основной домен с подменой переменных). Если есть опыт реализации, пишите в ЛС за подробным ТЗ.
Необходимо сделать бэкэнд маленького интернет магазина на ВордПрессе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен человек:
- Прописать бэкэнд для проекта;
- Натянуть вёрстку на Вордпресс ( умение работать с плагином WooCommerce);
-Создать ЛК для редактирования;
-Прикрутить платёжную систему по расчетному счету;
Дизайн есть, есть фрондэнт работа, просто нужно натянуть на вордпресс и закончить работу бэкэнд.
Вёрстку прикрепляю
Предлагайте вашу цену за работу, обсудим.
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