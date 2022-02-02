Необходимо сделать бэкэнд маленького интернет магазина на ВордПрессе

Системы управления (CMS)Закрыт6 заявок796 просмотров
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Нужен человек:

- Прописать бэкэнд для проекта;

- Натянуть вёрстку на Вордпресс ( умение работать с плагином WooCommerce);

-Создать ЛК для редактирования;

-Прикрутить платёжную систему по расчетному счету;

Дизайн есть, есть фрондэнт работа, просто нужно натянуть на вордпресс и закончить работу бэкэнд.

Вёрстку прикрепляю

Предлагайте вашу цену за работу, обсудим.

2 года назад
Kabani4
31 годУкраина
2 года в сервисе
Был
2 года назад
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