Требуются доработки сайта на Joomla

$20
Системы управления (CMS)Завершен7 заявок587 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется выполнить мелкие доработки на сайте написанном на Joomla

В прикрепленном файле описаны все правки

Joomla
2 года назад
van74
Иван 
29 летАрмения
7 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
srgv80
Сергей 
43 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
2 года назад
$20
1 день
RUB
Все хорошо, работать понравилось. По ходу дела были предложены верные замечания. Спасибо за работу
Все отлично. Понятное и четкое ТЗ. Моментальная оплата, скорректированная с учетом вновь возникших нюансов работы. Рекомендую к сотрудничеству.