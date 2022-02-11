Требуются доработки сайта на Joomla

У меня есть пустой сайт, на котором установлен Вордпресс + Мультисайт. Также есть несколько отдельных доменов с небольшими интернет-магазинами на Woocommerce, все они на одном хостинге. Мне нужно подключить эти уже существующие сайты к новому, ...