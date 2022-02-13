Доработать сайт на WP

$200
Системы управления (CMS)Завершен6 заявок1029 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть сайт http://spilart.dp.ua/zwung/ что нужно сделать. Более подробное ТЗ скину исполнителю. Проект срочный, желательно начать сегодня

0. Скопировать себе сайт и начать работу или у себя локально и на хостинге

1. Доделать адаптив (часть адаптива готова), (адаптив http://prntscr.com/26mi8qg) файл дизайна xd

2. На главной сделать анимации типа wow.js

3. Сделать подписку через плагин (в футере)

4. На главной есть форма, нужно сделать отправку через cf7 и что бы к письму был прикреплен файл excel, т.е. то что пользователь вводит в поля должно быть копия только в файле excel

5. доделать эту форму по дизайну и сделать что бы отправка была на почту, а не только в админку, плагин платный, лицензия есть. Сама форма сделана на 90% по внешнему виду

http://spilart.dp.ua/zwung/privatkunde/

http://spilart.dp.ua/zwung/flottenkunde/

6. Интегрировать главную с wp, что бы можно было редактировать через админку

В целом все, возможно вспомню еще мелочи, но незначительные.

2 года назад
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
Выбранный исполнитель
timofeimih
30 летЭстония
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
2 года назад
$200
13 дней
RUB
Проект был сделан хорошо. Были исправлены все правки и даже более. Рекомендую к сотрудничеству!
Заказчик всегда на связи и отвечает на вопросы по проекту. Однако рекомендую работать с Артуром по определенному ТЗ (желательно со всеми плагинами заранее подготовленными для работы). Несколько раз был запрос доработать проект на выходных или после рабочего времени. Немного задержал оплату, однако предупредил об этом.