Доработать сайт на WP

Есть сайт http://spilart.dp.ua/zwung/ что нужно сделать. Более подробное ТЗ скину исполнителю. Проект срочный, желательно начать сегодня

0. Скопировать себе сайт и начать работу или у себя локально и на хостинге

1. Доделать адаптив (часть адаптива готова), (адаптив http://prntscr.com/26mi8qg) файл дизайна xd

2. На главной сделать анимации типа wow.js

3. Сделать подписку через плагин (в футере)

4. На главной есть форма, нужно сделать отправку через cf7 и что бы к письму был прикреплен файл excel, т.е. то что пользователь вводит в поля должно быть копия только в файле excel

5. доделать эту форму по дизайну и сделать что бы отправка была на почту, а не только в админку, плагин платный, лицензия есть. Сама форма сделана на 90% по внешнему виду

http://spilart.dp.ua/zwung/privatkunde/

http://spilart.dp.ua/zwung/flottenkunde/

6. Интегрировать главную с wp, что бы можно было редактировать через админку

В целом все, возможно вспомню еще мелочи, но незначительные.