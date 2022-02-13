Доработать сайт на WP

Добрый день! нужно Сверстать и прикрутить несложный дизайн на движек Odoo. Дизайн в "процессе". есть посадочная страница - https://culver.aero/ дизайн +/- будет в таком стиле (простенький без особых наворотов). Нужно настроить формы CRM + добавить блог. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт http://spilart.dp.ua/zwung/ что нужно сделать. Более подробное ТЗ скину исполнителю. Проект срочный, желательно начать сегодня
0. Скопировать себе сайт и начать работу или у себя локально и на хостинге
1. Доделать адаптив (часть адаптива готова), (адаптив http://prntscr.com/26mi8qg) файл дизайна xd
2. На главной сделать анимации типа wow.js
3. Сделать подписку через плагин (в футере)
4. На главной есть форма, нужно сделать отправку через cf7 и что бы к письму был прикреплен файл excel, т.е. то что пользователь вводит в поля должно быть копия только в файле excel
5. доделать эту форму по дизайну и сделать что бы отправка была на почту, а не только в админку, плагин платный, лицензия есть. Сама форма сделана на 90% по внешнему виду
http://spilart.dp.ua/zwung/privatkunde/
http://spilart.dp.ua/zwung/flottenkunde/
6. Интегрировать главную с wp, что бы можно было редактировать через админку
В целом все, возможно вспомню еще мелочи, но незначительные.
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