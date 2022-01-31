Исправить ошибку с ЧПУ

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки611 просмотров
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Страницы детального просмотра не работают, например:

Дело не в настройках сервера, а именно в CMS.

По итогу исправления нужно также указать, какие файлы были отредактированы, чтобы мы сохранили исправленную версию.

2 года назад
bobyakov
Илья 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 дней назад