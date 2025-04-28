Работаю на 1C-Bitrix, Bitrix24.
Разработка, создание сайтов на 1C-Bitrix.
Техническая поддержка сайтов.
Внедрение CRM Bitrix24.
Портфолио
- Sovchi230 просмотров
- Stabik242 просмотра
- Auto Star245 просмотров
- Eximus Business272 просмотра
- MyTime210 просмотров
- Bino173 просмотра
- Интернет Магазин (Мебельная Фабрика)180 просмотров
- Корпоративный Сайт (Гостиница-Хостел)175 просмотров
- Корпоративный Сайт (Туристическая Компания)159 просмотров
- Интернет Магазин (Товары В Кредит)186 просмотров
- Сайт Каталог (Спецодежда)188 просмотров
- Корпоративный Сайт (Веб-Студия)192 просмотра