diles_23

Дильшод Асамов diles_23

 
39 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
13 дней назад
Работаю на 1C-Bitrix, Bitrix24.

Разработка, создание сайтов на 1C-Bitrix.

Техническая поддержка сайтов.

Внедрение CRM Bitrix24.

Портфолио