Добрый день! нужно Сверстать и прикрутить несложный дизайн на движек Odoo. Дизайн в "процессе". есть посадочная страница - https://culver.aero/ дизайн +/- будет в таком стиле (простенький без особых наворотов). Нужно настроить формы CRM + добавить блог. ...
Требуется помощь по сайту. Нужен специалист на Laravel
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется помощь по сайту. Нужен специалист на Laravel
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Ищем опытного специалиста на WordPress. Сперва нужно сделать небольшое задание: вывести дополнительные поля для группы страниц и создать раздел со страницами, из которого будет тянуться необходимая информация в определенный блок на странице. Для необходимых полей верстка уже ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Есть сайт на тильде, созданы все страницы, проработан дизайн-код, готовы все текста. Необходимо уделить 1 полный рабочий день для того чтобы в формате лайв общения доработать мелкие детали, внести правки + помощь с контент-менеджментом. Причина ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть сайт на wordpress. Необходимо настроить работу [b]плагина[/b] «[b]Open Editor[/b]» в двух моментах его работы. Смотрите вложенный файл - ТЗ. Предлагайте Вашу цену, за которую сможете выполнить. Спасибо.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Сделать ОДНУ ДЛИННУЮ страницу-форму для сайта WP – по смыслу шаблон резюме и чтобы пользователь мог: заполнить/ просмотр/ скачать/ распечатать/отправить (отправка желательно но не обязательно). Вот образец: https://simpledoc.ru/resume/ https://app.cvmaker.ru/#/lichnyye-dannyye/ https://rezumator.ru/ Прошу в ответе: сроки, как планируете делать ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
Есть корпоративный сайт на WordPress. Необходимо произвести его аудит, чтобы исключить возможные сложности при его последующей доработке. Вот что нужно посмотреть: 1. Сайт разработан на основе готового шаблона или же является уникальной разработкой 2. Какие могут возникнуть сложности ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо программирование на Битрикс. Доделать сайт на Битрикс. Интеграция вёрстки с Битрикс и реализации функционала в админке.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт2 года назад
1. Необходимо на сайте (битрикс) добавить возможность публикации услуги компании для определенного поддомена. Т.е. в Мск эта посадочная страница услуги видна + в меню (верхнее/нижнее), а на поддомене сайта в Спб её нет + ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад
Установлена Wordpress + Woocommerce. Проблема заключается в том, что настройки хедера и футера на странице Shop не срабатывают на сайте. Корзина, Checkout отображают требуемые хедер и футер через настройки страницы без проблем. Так же установлен Elementor. ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Сайт на битрикс заражен трояном FluBot, может ещё чем то, и отключен хостером. Необходимо его очистить, и настроить проактивную защитуСистемы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт2 года назад