Требуется помощь по сайту. Нужен специалист на Laravel

Есть корпоративный сайт на WordPress. Необходимо произвести его аудит, чтобы исключить возможные сложности при его последующей доработке. Вот что нужно посмотреть: 1. Сайт разработан на основе готового шаблона или же является уникальной разработкой 2. Какие могут возникнуть сложности ...