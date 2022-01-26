Очистить сайт битрикс от вредоносного по

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки766 просмотров
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Сайт на битрикс заражен трояном FluBot, может ещё чем то, и отключен хостером.

Необходимо его очистить, и настроить проактивную защиту

2 года назад
imcar
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 месяца назад