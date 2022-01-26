Правки сайта на MOD X

Шаблон есть на элементоре. Есть сайт который нравится. Необходимо быстро сделать симпатичную главную страничку, далее ее более детально будем подправлять. Отправляйте примеры ваших работ на WordPress.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подправить js форму. подробности в личку
- Похожие заказы
- $25Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт2 года назад
Коллеги, перестал работать сайт на WordPress и на нём слетела тема. Сайт восстановили, но восстановить тему не можем. Нужно знание шаблонизатора Twig. Кто умеет в нем работать? Откликнитесь, пожалуйста? С уважением, ВадимЗакрыт2 года назад
- $230
Есть сайт, на wordpress - нужно сверстать и интегрировать новые 2 страницы. Детали в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1X5m1EOh7UH6iethnpWl6Eqzf2yGzbhz6VpdluR6t95c/edit?usp=sharing Оплата по факту либо БС. Срок 5 дней.Закрыт2 года назад
Добрый день. Сайт на вордпрессе gran-dekor.ru. В каталоге с товарами слетела форма обратной связи (имя, телефон или почта, комментарий). Необходимо починить.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен2 года назад
Добрый день! Необходимы доработки сайта Wordpress. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1KFAPvvgyeRk7nXHTU_tA0xRLFvEMMOQt3Ym06zRKfFs/edit?usp=sharingПросьба к заявке прикрепить стоимость и сроки. Спасибо :)Закрыт2 года назад
Необходимо сделать привлекательный lending на WORDPRESS. Куплен домен и хостинг на domenant.ua. Занимаемся производством и релизацией торгового оборудовния для очков: https://silver-eye.business.site/Системы управления (CMS)12 заявокЗакрыт2 года назад
[url=https://poreover.check-project.ru/]https://poreover.check-project.ru[/url] доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайтеСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт2 года назад
Данная проблема возникала и раньше, периодически снова повторяется. В админке вижу формируются заявки, но на почту не отправляются. Ранее находили проблему с конфликтом скриптов. Нужно найти и исправить проблему. Сайт в ПМСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт2 года назад
https://poreover.check-project.ru доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайтеСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт2 года назад
Нужна натяжка верстки на текущий сайт. Вышлю ссылку на сайт кандидату. На данный момент полностью готова верстка макетов дизайна. Прикрепил к заданию.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт2 года назад