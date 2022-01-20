Доработать сайт , настроить интеграцию с 1С, убрать те лаги, что есть

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка529 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

https://poreover.check-project.ru

доработать сайт, убрать те лаги, что оставили недобросовестные подрядчики, выполнять периодически задачи, которые требуются на сайте 

2 года назад
guest_16430219230836
2 года в сервисе
Был
2 года назад