Drupal 7 доработка печатных форм

$15
Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка553 просмотра
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Есть кастомные печатные формы, 

Необходимо добавить несколько полей в имеющиеся формы.

Drupal
2 года назад
OzZzzy
Павел 
41 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад