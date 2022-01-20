Здравствуйте. У нас есть такой сайт https://mozabrick.de/ Для нового товара. Надо взять этот сайт. Скопировать (т.к. весь функционал, что внутри нужен) и натянуть не него другую верстку. https://www.figma.com/proto/zjE2Aa0mBHpT2LdULeilyB/Qbrix?page-id=1%3A3&node-id=714%3A1563&starting-point-node-id=714%3A1563&scaling=scale-down-width&hide-ui=1
Исправить проблемы с турбо страница сайта https://master-demontazh.ru/
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сейчас турбо страницы выдают очень много ошибок в отладчике это произошло в следствии переезда на wordpress http://joxi.ru/Q2K4E39cyVQORA . Это исправить и так же что бы как раньше была карусель турбо в яндексе. Проверить формы у турбо что бы работали.
Предлагайте цены и сроки
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