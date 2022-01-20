Исправить проблемы с турбо страница сайта https://master-demontazh.ru/

Сейчас турбо страницы выдают очень много ошибок в отладчике это произошло в следствии переезда на wordpress http://joxi.ru/Q2K4E39cyVQORA . Это исправить и так же что бы как раньше была карусель турбо в яндексе. Проверить формы у турбо что бы работали.

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