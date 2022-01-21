Правки верстки на сайте под WP

$20
Системы управления (CMS)Завершен10 заявок601 просмотр
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На сайте под управлением WP необходимо сделать несколько правок:

- добавить overlay для слайдера

- поменять меню в шапке

- еще несколько мелочей

2 года назад
4337003
Михаил 
35 летПольша
5 лет в сервисе
Был
18 часов назад
Выбранный исполнитель
coder0204
33 годаУкраина
6 лет в сервисе
Был
17 дней назад
2 года назад
$20
3 дня
UAH
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