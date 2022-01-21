Правки верстки на сайте под WP

Всем здравствуйте! Сайт: https://ledsneakersmsk.ru/ 1) Есть проблема с заявками периодически не приходят. Приходиться обновлять КЭШ, помогает на время. Чаще это происходит с мобильных. Нужно: Решить проблему или заменить плагин. 2) На главной показываются картинки полного размера. Нужно сделать что ...