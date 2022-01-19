Перенос сайта на Wordpress под ключ

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок698 просмотров
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Есть сайт neomedical.by

нужно полностью перенести на wordpress с сохранением урл

Предложение без итоговой цены не расматриваем.

WordPress
2 года назад
rikk911
34 годаБеларусь
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад