Редактирование информации на сайте

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки837 просмотров
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Доброго дня! Нужно на сайте поменять прайс-лист, создать раздел (одна страница) и наполнить информацией.

Сайт на joomla.

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2 года назад
prodvi2
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад