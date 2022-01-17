Редактирование информации на сайте

Требуется сверстать адаптивно и установить сайт на MODX. Настроить все блоки, почту, карту сайта и роботс. Настроить первичную оптимизацию для скорости работы сайта под Гугл Спид. Рассматриваем кандидата знающего и умеющего работать в MODX
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго дня! Нужно на сайте поменять прайс-лист, создать раздел (одна страница) и наполнить информацией.
Сайт на joomla.
Напишите примерную стоимость и ваш опыт работы с cms joomla
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