Ускорить загрузку Wordpress и Woocommerce

1. Вам нужно поставить на все (!) страницы сайта обработчик URL-параметров, задача которого сохранить {clickid} в куку пользователя на оговорённое время жизни cookie - 30 дней. 2.Для реализации правила Last Cookie Win (когда нам оплачиваются все ...
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Сайт загружается около 4 сек.
Нужно оптимизировать работу скриптов. Сам сервер отвечает быстро.
Wordpress и Woocommerce, 19 тыс товаров.
При выполнении работ составить подробный отчет, что конкретно было выполнено.
Исполнителя выбираем по наличию портфолио отзывов и наименьшей предложенной стоимости.
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