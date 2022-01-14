Настроить postback для cpa сети

Есть готовый дизайн, доступ дам после выбора участника Нужно сделать добавление, удаление и обновление программ, а также ключей для них У каждого участника должны быть права либо на определенную программу, либо на все Вход должен быть реализован через ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно создать интеграцию методом s2s (postback) между трекером и cpa сетью.
CPA предоставили инструкцию
Пришлю все логи и пароли при необходимости
Все лендинги размещены на тильде
Интеграция между Тильдой и трекером осуществляется по API (код для интеграции на доп хостинге)
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