Настроить postback для cpa сети

$30
Системы управления (CMS)Закрытнет заявок598 просмотров
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Нужно создать интеграцию методом s2s (postback) между трекером и cpa сетью.

CPA предоставили инструкцию

Пришлю все логи и пароли при необходимости

Все лендинги размещены на тильде

Интеграция между Тильдой и трекером осуществляется по API (код для интеграции на доп хостинге)

2 года назад
guest_1642171246673
2 года в сервисе
Был
2 года назад