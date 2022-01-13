Доработать сайт на modx

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки622 просмотра
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На сайте под управлением MODx, после обновления появились небольшие проблемы:

1. Формы отваливаются

2. При добавление файлов/фото не видно файловую систему

MODX
2 года назад
4337003
Михаил 
35 летПольша
5 лет в сервисе
Был
18 часов назад