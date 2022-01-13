1с-Битрикс вёрстка + интеграция

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок668 просмотров
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Имеется:

- макет в фигма

- ТЗ на разработку

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-рейт за час

2 года назад
dimatutin
Дмитрий 
29 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
8 дней назад