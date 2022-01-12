Ускорение сайта на 1С-Битрикс для улучшения показателей Google Speed

Системы управления (CMS)Закрытнет заявок59 просмотров
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Евгений, здравствуйте. Нас интересует ускорение сайта на Битрикс contrast.film

В идеале завести в зеленую зону GPSI главной и страницы услуги. Если вы готовы взяться, могу выслать доступы к сайту.

2 года назад
e_volchenko
Евгений 
43 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад