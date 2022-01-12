Натянуть сверстанный дизайн на движок джумлы 3ххх

Есть обычная структура "Категория-Подкатегория-Товар": http://avsolo.ru/domashnie_kinoteatry/resivery У каждого товара есть TV-поле "Бренд". На основе этих данных реализована еще такая структура представления товаров: Бренд-Подкатегория-Товар http://avsolo.ru/brands/denon/resivery Нужно на страницах бренда вывести фильтрацию по характеристикам. Сейчас фильтрация реализована через компонент tagManager, его нужно ...