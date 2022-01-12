Натянуть сверстанный дизайн на движок джумлы 3ххх

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки624 просмотра
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Нужно натянуть сверстанный дизайн на движок джумлы.

По факту это клон действующего сайта на джумле. Просто редизайн.

Интересует цена и срок выполнения.

2 года назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад