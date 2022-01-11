Натянуть вёрстку на интернет магазин

https://baza-v-karelii.ru/ (главная) https://baza-v-karelii.ru/prozhivanie/izby/ (вторая ссылка) проект- каталог баз, которые можно снять для отдыха и охоты в Карелии задача: на главной странице сделать фильтр и карту, как во второй ссылке т.е. во второй ссылке фильтр и карта есть, рабочие, только ...