Натянуть вёрстку на интернет магазин

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок587 просмотров
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Нужно натянуть верстку на OkayCms, или другой движок магазина. 

Вёрстка по сути магазина заказа и доставки еды. Адаптировать и натянуть. 

Жду заявки сроки и сумму

2 года назад
kresancho
22 годаУкраина
2 года в сервисе
Был
год назад