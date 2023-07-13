Здравствуйте! Мы хотим сделалась сайт с функцией интернет магазина на платформе 1с битрикс У нас есть шаблон Аспро https://moda.max-demo.ru/?_gl=1%2A1khayrp%2A_ga%2AMTc0OTYwNTkwLjE3MDEzNDgyMzM.%2A_ga_4VWWKV9SDH%2AMTcwMTg1Mzc1MC4xLjEuMTcwMTg1MzkxNS4wLjAuMA Укажите стоимость без учета лицензии битрикса и шаблона Аспро Информация о сайте ...
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- $800Битрикс1С-БитриксСайты «под ключ»7 заявокОткрыт16 дней назад
- $30
Необходимо спарсить товары Описание , характеристики, картинку для дальнейшего размещения на сайте 1с битриксВеб-программирование1 заявкаОткрыт19 дней назад
Задача добавить 4 блока на сайт на 1с - битрикс Дедлайн: 23.12.2023 Задачи по Доработке: 1. Блок "Какие конкретно задачи решаем": Формат: Слайдер или плитка Структура Блока: Заголовок Краткое описание Примеры задач: ...................... 2. Блок ...Системы управления (CMS)3 заявкиОткрыт21 день назад
Привет. Есть интернет-магазин на 1С-Битрикс (15 тыс. товаров, 2 склада). Надо выгрузить эти товары в 1С-Фреш.Розница (если нужна другая версия - купим нужную) и настроить обмен и пр.1С-программирование4 заявкиЗакрыт9 дней назад
- $100
Всем привет. У нас стоит Битрикс 24 на боевом хосте, лицензия 1С-Битрикс24: Корпоративный портал 50. И есть сайт на тестовом домене, на этой же лицензии. Задача. Нужно настроить Многосайтовость и перенести сайт в Битрикс 24. ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытмесяц назад
Срочно очень нужна помощь баги на сайте под 1с битрикс.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт22 дня назад
Сайт на 1с битрикс. Нужно проверить и настроить сквозную аналитику.Маркетинговый анализнет заявокЗакрытмесяц назад
- $110
Добрый день, Имеется интернет магазин в сфере красоты на 1С-Битрикс. Необходимо максимально качественно сверстать дизайн страницы и подключить верстку к 1С-Битрикс на существующий сайт. Требования 1. Верстка должна соответствовать дизайн-макету на ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
http://kotser9r.beget.tech/ на этом сайте нам нужно сделать мультисайтовость, чтобы можно было на разные страны переключать и в каждой из стран был свой контент застройщики/объекты/кейсы/новости/статьи и изображение в шапке 1. Подключить мультисайтовость, т.е будет ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $80
Необходимо: Сверстать и установить на CMS (1С-Битрикс) раздел Онлайн-витрина. Макет: https://www.figma.com/file/dkHEd6bkKyebOfuChAToCO/Untitled?type=design&node-id=408-2&mode=design&t=1CZn3vemTTSfOfmk-0 (Frame4) Натяжка необходимо на блоки: 1. Создайте изделие по душе – нужна возможность добавить нужные категории (можно не ...БитриксФорма обратной связи1С-БитриксВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 месяца назад
Сайт частично сделан (главная страница, каталог) нужно продолжить остальные стараницы.Верстка готова, нужна только программная частьПодробности:https://docs.google.com/document/d/1fzaGs-S2QKckevSkg2KbRK5yguH4dfa2zD0irYkGuro/edit?usp=sharingВеб-программирование3 заявкиЗакрыт4 месяца назад
- $100
Нужно посадить готовую Вёртску на 1с-Битрикс Ссылка на вёрстку проект лёгкий без всяких сложных моментов http://test-project.hhos.net.s62.hhos.net/Веб-программирование6 заявокЗакрыт4 месяца назад
- $100
Нужно посадить готовую Вёртску на 1с-Битрикс Ссылка на вёрстку проект лёгкий без всяких сложных моментов [url=http://test-project.hhos.net.s62.hhos.net/]http://test-project.hhos.net.s62.hhos.net/ [/url]HTML-верстка4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
есть сайт на платформе Сотбит. Нам его сдает подрядчик. Но сайт не работает Сайт находится по адресу pont-bakery.com задача была следующаярегистрация пользователя - формирование заказа - формируется счет 1с - отправляется пользователю - так же ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 месяца назад
Адаптировать сайт и Интернет-магазин svetonic.ru для мобильных устройств. Написан на 1С Битрикс.Интернет-магазины6 заявокЗакрыт6 месяцев назад
Требуется, чтобы битрикс разделял общий заказ/корзину и создавал (отправлял в 1С УТ) 2 разных заказа по признаку склада. Что мы имеем на данный момент: 1. ...Закрыт6 месяцев назад
Ищу программиста с хорошим знанием 1с Битрикс и WP Специалист должен уметь настраивать интеграции со сторонними сервисами. Чаще всего это 1С и Мой склад + платёжные системы (всё на сайте, иногда возможно в этих системах) Необходим опыт ...Закрыт6 месяцев назад
Есть сайт на платформе, интернет-магазин, его нужно перенести на 1с битрикс, подключить 1с к нему и самое главное сохранить позиции сайта по сео, сайт на Readyscript Примерная стоимость и сроки? Нужно сохранить сео ...Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт6 месяцев назад
Доброго времени суток. Начал заниматься разработкой на 1с битрикс и такой вопрос: на кого приобретение лицензии 1с битрикс - на меня как разработчика или на заказчика? и какие есть нюансы по этому поводу?Закрыт6 месяцев назад
Добрый день! Требуется доработка и поддержка сайта на битриксе (постоянная занятость). Интернет-магазин, ~ 10 000 товаров, сайт используется и как программа учета. Примеры работ: настройка региональности, разделение складов (сейчас 1 физический магазин, будет 2), загрузка базы товаров и ...Интернет-магазины11 заявокЗакрытмесяц назад