Настройка 1С

1С-программированиеОткрыт3 заявки154 просмотра
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Привет.

Есть интернет-магазин на 1С-Битрикс (15 тыс. товаров, 2 склада).

Надо выгрузить эти товары в 1С-Фреш.Розница (если нужна другая версия - купим нужную) и настроить обмен и пр.

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