Вот к примеру ссылка на канал https://t.me/+ia_dPDccST0wMDUy При подписке,мне какой-то бот отправляет приветственное сообщение с информацией,я хочу сделать такого же бота себе на канал
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется создание нового документа "разгрузочная накладная" для облегчения работы менеджеров...
подробности в видео: https://disk.yandex.ru/i/Z0Ig-NoiN237yw
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