Создание нового документа

1С-программированиеЗакрыт2 заявки12 просмотров
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Требуется создание нового документа "разгрузочная накладная" для облегчения работы менеджеров...

подробности в видео: https://disk.yandex.ru/i/Z0Ig-NoiN237yw

месяц назад
guest_1700051669347
Россия
месяц в сервисе
Был
21 день назад