Проблемы в документах Зарплата и Приказы

$60
1С-программированиеЗакрыт2 заявки17 просмотров
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1) Есть некоторые проблемы в документах Зарплата и Приказы.
2) Нужно изменить пару условии при расчете зарплаты, добавить пару элементов в журнале Зарплата.

3) Надо сделать оброботку: Есть две базы, из второй базы надо загрузить проводки зарплат в первую базу.

2 месяца назад
skyworker_77
46 летАзербайджан
год в сервисе
Был
10 дней назад