1) Есть некоторые проблемы в документах Зарплата и Приказы.

2) Нужно изменить пару условии при расчете зарплаты, добавить пару элементов в журнале Зарплата.

3) Надо сделать оброботку: Есть две базы, из второй базы надо загрузить проводки зарплат в первую базу.