sashastozok

Саша Стожок sashastozok

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Доброго дня я Олександр.

Мета моєї кар'єри - використовувати свої унікальні навички у роботі з текстом, програмуванні та тестуванні для досягнення високих результатів у сфері розробки ботів, програм та ігор.

Навички:

  1. Текстова обробка:

    • Високий рівень майстерності у редагуванні та написанні текстів.

    • Здатність ефективно комунікувати ідеї та концепції через письмовий вираз.

  2. Програмування:

    • Досвід у розробці програмного забезпечення, зокрема в написанні коду.

  3. Тестування:

    • Навички тестування програм, ботів та ігор для забезпечення їхньої якості.

    • Вміння створювати тестові випадки та проводити ретельний аналіз результатів.

  4. Боти та Штучний інтелект:

    • Досвід у розробці та вдосконаленні ботів для автоматизації різних завдань.

    • Знання принципів роботи штучного інтелекту та його впровадження у проекти.

  5. Розробка ігор:

    • Участь у створенні ігор з високим рівнем взаємодії та захоплюючою геймплейною механікою.

    • Розуміння принципів геймдизайну та технічних аспектів розробки ігор.

Загальний погляд:

Я відданий професіонал, готовий використовувати свої навички у текстовій обробці, програмуванні та тестуванні для досягнення відмінних результатів у розробці ботів, програм та ігор. Маю великий інтерес до інновацій та постійно вдосконалюю свої знання у своїй області.