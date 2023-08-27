Интеграция Liqpay и Cashalot+BAS

1С-программированиеЗакрытнет заявокнет просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно произвести интеграцию Ликпей с ПРРО Cashalot+BAS. Автоматическое закрытие смены в 23:00. Автоматическое открытие смены в 23:01. Автоматическая фискализация и рассылка чеков клиентам.

3 месяца назад
guest_1695325135879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад