Нужно написать отчет для программы АБ офис

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Отчет "Начисление ЗП менеджерам"
1. В справочнике Партнер - добавить поле "менеджер";
2. В Документы оплаты - добавить поле "Менеджер" и заполнять при смене партнера;
3. В справочнике "Служащие" - добавить поля "% ЗП", "ставка за день";
4. Отчет на основе документов оплат, привязанных к документам продажи.

3 месяца назад
guest_1695325135879
Украина
3 месяца в сервисе
Была
3 месяца назад