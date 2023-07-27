Интегрировать сайт с 1с

Потрібно доробити незначні правки, які були виявленні вже в процесі роботи з обміном і обробкою по обміну. https://docs.google.com/document/d/14yiAVnh28DIFvxdKWjJU_UhrjcMnpXogtiil4jjUbaE/edit?usp=sharing Доробка виконується на копії бази та сайту, перевіряється і після перевірки оплата ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Данные нужно Интегрировать на html сайт, без конструкторов.
Все изменения, допустим поменяли цену в 1с — передается к сайту на php html
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- $35
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