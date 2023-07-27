Интегрировать сайт с 1с

1С-программированиеЗакрыт2 заявки8 просмотров
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Данные нужно Интегрировать на html сайт, без конструкторов.

Все изменения, допустим поменяли цену в 1с — передается к сайту на php html

4 месяца назад
Senku
23 годаРоссия
год в сервисе
Был
3 месяца назад