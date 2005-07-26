Обмен УСО 1.3 и ЗУП 3.1

1С-программированиеЗакрыт1 заявка11 просмотров
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Добрый день, нужен 1с программист кто быстро сможет реализовать задачу, кто на связи всегда, и так Задача сделать обмен данными УСО 1.3 и ЗУП 3.1 , нужно написать надстройку скорее всего

2 месяца назад
guest_1695887751025
Украина
3 месяца в сервисе
Был
20 дней назад
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