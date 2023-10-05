Администрирование сервера 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки10 просмотров
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На данный момент нужен специалист для корректной настройки сервера 1С – установки СУБД Postress, настройки корректных бэкапов, а также в дальнейшем обслуживанием этого всего (иногда возникают проблемы, необходимость установки каких-то сертификатов и т.д.) с почасовой оплатой. Абонентское обслуживание не интересует.

2 месяца назад
guest_1695887751025
Украина
3 месяца в сервисе
Был
20 дней назад