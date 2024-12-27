Нужно установить и настроить Solana (SOL) ноду на выделенном сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт1 заявка28 просмотров

Всем привет!

Требуется на чистом выделенном сервере установить и настроить Solana (SOL) ноду.

Заранее всем спасибо за постинг цен и сроков!

Настройка серверов
4 месяца назад
777gt
41 год
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

linuxsys
Максим 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 месяца назад
$100
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

linuxsys
Максим 
50 лет
7 лет в сервисе
Был
4 часа назад
4 месяца назад