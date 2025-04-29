Доработка интернет магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт2 заявки132 просмотра

Список доработок вышлю исполнителю

Стек React, Redux, Strapi, FastAPI, PostgreSqQL, Docker

DockerFastAPIPostgreSQLReactДоработка сайтов
18 часов назад
Александр
18 часов в сервисе
Был
16 часов назад

Выбранный исполнитель

evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
18 часов назад
$100
1 день
Escrow

Заявки фрилансеров

Владимир
 
34 года
2 месяца в сервисе
Был
4 часа назад
16 часов назад
evgeniirusu4
Евгений 
22 года
5 лет в сервисе
Был
2 часа назад
18 часов назад