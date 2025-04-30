Нужно синхронизировать товары (косметику) на уже готовом cайте WordPress WooCommerce с сайтом поставщика (Dear systems). Так чтобы информация о товарах (описание, состав, картинки) и их наличие автоматически обновлялось и не требовало ручного ввода и был автоматический перевод на другие языки, так как сайт на трех языках.

Помимо этого нужно обновить сами системы на сайте (модернизация). Ожидаем качественную работу и специалиста с опытом в WooCommerce и с Wordpress.