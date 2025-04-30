Синхронизация товаров с сайтом поставщика WooCommerce

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Открыт6 заявок197 просмотров

Нужно синхронизировать товары (косметику) на уже готовом cайте WordPress WooCommerce с сайтом поставщика (Dear systems). Так чтобы информация о товарах (описание, состав, картинки) и их наличие автоматически обновлялось и не требовало ручного ввода и был автоматический перевод на другие языки, так как сайт на трех языках.

Помимо этого нужно обновить сами системы на сайте (модернизация). Ожидаем качественную работу и специалиста с опытом в WooCommerce и с Wordpress.

WooCommerceWordPressДоработка сайтовИнтеграция API
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