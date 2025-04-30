Требуется интеграция платформы Тильда с Яндекс Доставкой. Необходимо настроить взаимодействие между сервисами для оптимизации процессов. Ожидается опыт в веб-программировании и знания API обоих сервисов.
Синхронизация товаров с сайтом поставщика WooCommerce
Нужно синхронизировать товары (косметику) на уже готовом cайте WordPress WooCommerce с сайтом поставщика (Dear systems). Так чтобы информация о товарах (описание, состав, картинки) и их наличие автоматически обновлялось и не требовало ручного ввода и был автоматический перевод на другие языки, так как сайт на трех языках.
Помимо этого нужно обновить сами системы на сайте (модернизация). Ожидаем качественную работу и специалиста с опытом в WooCommerce и с Wordpress.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $30Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
Необходима разработка парсера для автоматического сбора контактной информации по ИНН с сайта zakupki.gov. Решение должно обеспечивать быструю и эффективную обработку данных.Веб-программирование4 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется помощь в нахождении callback для hCaptcha на сайте Discord. Бот на Playwright автоматизирует ввод формы и решение капчи, но не удается найти слушатель для дальнейшей обработки. Видео прикреплено для наглядности. Исполнителю будет предоставлен архив с ботом.Веб-программирование1 заявкаОткрыт2 дня назад
Разработка сервиса для эффективной коммуникации между компанией и клиентом. Сервис должен включать единое окно для мессенджеров и соцсетей, интеграцию с CRM, шаблоны сообщений и аналитику. Также необходимо создать ИИ консультанта для записи клиентов и сценарии работы с базой. Проект делится на два этапа с четкими требованиями.Веб-программирование8 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется PHP/WordPress-программист для выполнения разовых задач на сайте. Задачи включают настройку URL, оптимизацию скорости загрузки и блокировку нежелательного трафика. Работа осуществляется по техническому заданию, с предварительной оценкой сроков и стоимости. Обязательно подписание НДА.Веб-программирование5 заявокОткрыт2 дня назад
Требуется опубликовать готовый гугл скрипт для гугл презентаций в качестве дополнения, чтобы избежать ручной добавки к новым файлам. Возможны изменения и улучшения в коде, написанном на Java и HTML.Веб-программирование2 заявкиОткрыт2 дня назад
Требуется выполнить задачу по кодогенерации в области веб-программирования. Подробное описание задания доступно в приложенном файле. Ожидается создание эффективного и чистого кода в соответствии с указанными требованиями.Веб-программированиенет заявокОткрыт2 дня назад
Требуется программист для правок и настройки сайта на платформе VamShop. После переезда на новый сервер возникли проблемы: не работает почта, отсутствуют визуальные элементы в админке, и появляются ошибки MySQL. Необходимо устранить выявленные неисправности и восстановить функциональность сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт2 дня назад
Необхідно розробити базову CMS, що дозволяє запускати кілька сайтів з однієї адмінки. Функціонал включає імпорт товарів з фідів, категорії, шаблони мета-тегів, генерацію sitemap.xml, редіректи 301, підтримку кількох мов і SEO-налаштування. Технічні вимоги: Laravel, MySQL, адаптивний фронт на Blade. Досвід в SEO або e-commerce бажаний.Веб-программирование3 заявкиОткрыт3 дня назад
Необходимо сверстать и интегрировать страницу согласно предоставленному макету. Верстка должна быть адаптивной, с полным соответствием десктопной версии. Интеграция на указанную CMS с редактируемыми текстами и заменяемыми изображениями. Чистый и валидный код, кроссбраузерность, минимизация сторонних библиотек. Укажите сроки выполнения и возможность приоритезации задач.Веб-программирование6 заявокОткрыт3 дня назад