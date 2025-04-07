Нужно создать сервис, для быстрой коммуникации компании и клиента.

К примеру, компания регистрируется на сайте и получает доступ к сервису. Далее сотрудник компании настраивает интеграцию с мессенджерами, соц сетями, CRM системой и вносит данные админов/менеджеров. Админ/менеджер входит в систему и ведет коммуникацию с клиентами по любым каналам через единое окно. При необходимости можно настроить ИИ админа, который будет отвечать на вопросы, вести запись клиентов в CRM, переносить/отменять записи.

По реализации задачи можно разделить в два этапа.

И такие возможности сервиса:

1 часть.

- Будет единое окно для всех мессенджеров и соц сетей.

- Нужна интеграции с CRM Yclients, Amo, Битрикс.

- Готовые шаблоны сообщений при наступлении различных событий (запись/отмена/перенос/оплата) с возможностью самостоятельной правки.

- Напоминание админу/менеджеру что он не ответил на сообщение более n мин.

- Будет аналитика и статистика по чатам (кол-во, скорость ответа, неотвеченные и т д).

2 часть.

- Сделать ИИ консультант по услугам с возможностью записи клиента на свободное время (интеграция с CRM).

- Готовые сценарии работы со спящей базой при помощи ИИ.

- Аналитика и статистика по чатам

Так же имеются аналогичные сервисы в данной сфере, у каждого есть свои недочеты или отсутствует некоторый функционал.