Нужно создать сервис

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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Нужно создать сервис, для быстрой коммуникации компании и клиента.
К примеру, компания регистрируется на сайте и получает доступ к сервису. Далее сотрудник компании настраивает интеграцию с мессенджерами, соц сетями, CRM системой и вносит данные админов/менеджеров. Админ/менеджер входит в систему и ведет коммуникацию с клиентами по любым каналам через единое окно. При необходимости можно настроить ИИ админа, который будет отвечать на вопросы, вести запись клиентов в CRM, переносить/отменять записи.
По реализации задачи можно разделить в два этапа.
И такие возможности сервиса:
1 часть.
- Будет единое окно для всех мессенджеров и соц сетей.
- Нужна интеграции с CRM Yclients, Amo, Битрикс.
- Готовые шаблоны сообщений при наступлении различных событий (запись/отмена/перенос/оплата) с возможностью самостоятельной правки.
- Напоминание админу/менеджеру что он не ответил на сообщение более n мин.
- Будет аналитика и статистика по чатам (кол-во, скорость ответа, неотвеченные и т д).
2 часть.
- Сделать ИИ консультант по услугам с возможностью записи клиента на свободное время (интеграция с CRM).
- Готовые сценарии работы со спящей базой при помощи ИИ.
- Аналитика и статистика по чатам
Так же имеются аналогичные сервисы в данной сфере, у каждого есть свои недочеты или отсутствует некоторый функционал.

Битрикс24Интеграция APIНейросетиРазработка бэкендаСоздание веб-приложений
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