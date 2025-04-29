Необходимо разработать mini app в Telegram, который будет предназначен для продажи NFT. Ожидается создание функционала для удобного взаимодействия с пользователями и интеграции с популярными NFT-платформами.
Мультиязычная версия сайта
Добрый день! Для сайте ВП требуется добавить 4-5 версий языков
Важный момент - что бы перевод выполнял Gemini AI через апи
Мне нужен именно качественный перевод
Что мне нужно от самого плагина
🌐 Поддержка URL-структуры /fr/page-name
🧠 Перевод title, content, slug, meta-description через Gemini AI API
🛠 Настройки в админке: API-ключ, основной язык, список языков
🔁 Генерация переводов вручную (через Multilang_Translate::auto_translate)
📌 Переключатель языков через шорткод [language_switcher]
Я ищу человека, у которого есть готовое решение. Не работаю по часам и не оплачиваю эксперименты.
Хорошего дня
Заявки фрилансеров
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