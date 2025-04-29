Мультиязычная версия сайта

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Открыт3 заявки45 просмотров

Добрый день! Для сайте ВП требуется добавить 4-5 версий языков

Важный момент - что бы перевод выполнял Gemini AI через апи

Мне нужен именно качественный перевод

Что мне нужно от самого плагина

🌐 Поддержка URL-структуры /fr/page-name

🧠 Перевод title, content, slug, meta-description через Gemini AI API

🛠 Настройки в админке: API-ключ, основной язык, список языков

🔁 Генерация переводов вручную (через Multilang_Translate::auto_translate)

📌 Переключатель языков через шорткод [language_switcher]

Я ищу человека, у которого есть готовое решение. Не работаю по часам и не оплачиваю эксперименты.

Хорошего дня

WordPressПеревод контента
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