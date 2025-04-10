Задача:

Требуется сделать бот в телеграмм подключенный к чат джпт который будет по фото выпавших карт давать расклад с рекомендациями.

Так же требуется подключить оплату самую бюджетную , распространенную и простую для массового пользователя(чтобы смогла оплатить даже бабушка)

Пример в фото, пришлю в лс по запросу

в сути работы разбираюсь, рассматриваю по ценовой политике.

Предлагайте цену за готовый проект.