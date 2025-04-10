Ищется разработчик с опытом работы на CMS OpenCart для создания интернет-магазина для Европейского рынка. Необходимо реализовать базовый функционал и конструктора из представленных товаров. Проект требует долгосрочного сотрудничества. Предполагается работа над несколькими проектами.
Бот таролог
Задача:
Требуется сделать бот в телеграмм подключенный к чат джпт который будет по фото выпавших карт давать расклад с рекомендациями.
Так же требуется подключить оплату самую бюджетную , распространенную и простую для массового пользователя(чтобы смогла оплатить даже бабушка)
Пример в фото, пришлю в лс по запросу
в сути работы разбираюсь, рассматриваю по ценовой политике.
Предлагайте цену за готовый проект.
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