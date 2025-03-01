Требуется разработка интернет-магазина для продажи цифровых аккаунтов и товаров. Ознакомьтесь с актуальным ТЗ, в котором указаны все условия и детали проекта. Обратите внимание на необходимость соблюдения условий без предоплаты.
Магазин продуктов
Разработал backend интернет-магазина с использованием Django. Проект включает в себя управление товарами, категориями, отзывами и корзиной. Реализовал динамическое отображение товаров по категориям, систему лайков и просмотров, а также возможность оставлять комментарии и отзывы к товарам.
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