Магазин продуктов

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Закрыт9 заявок220 просмотров

Разработал backend интернет-магазина с использованием Django. Проект включает в себя управление товарами, категориями, отзывами и корзиной. Реализовал динамическое отображение товаров по категориям, систему лайков и просмотров, а также возможность оставлять комментарии и отзывы к товарам.

DjangoРазработка бэкенда
2 месяца назад
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