Веб разработка, мобильная разработка, разработка десктопных приложений
Full-stack разработчик с более 15 успешно выполненных проектов, от маленьких скриптов и парсеров до больших проектов со сложной архитектурой.
Стек:
Backend: Python, Django, Flask, telethon, python-telegram-bot
Frontend: HTML, CSS, JS, Bootstrap
Мобильные приложения: Flutter, Dart
Десктопные приложения: QT designer (C++, Python), JavaFX (Java)
Машинное обучение: tensorflow, keras, scikit-learn, numpy, pandas
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средняя оценка
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процент рекомендаций
#586
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
2 года назад
CSSHTMLJavaScriptСоздание сайтов
Всё было выполнено быстро и качественно! Советую, если стоит дедлайн по проекту!
Ответный отзыв
Отличная постановка задачи, заказчик всегда на связи, рекомендую!
$390
10 баллов
5 лет назад
DrupalJoomlaMODX
Давид предложил нестандартное решение Python + Django. Я первый раз имею дело с подобной связкой. Скажу так...это на любителя. Для тех кто любит чистый не захламленный интерфейс. Только самое нужное. Давид - очень отзывчивый исполнитель. Проявляет полную лояльность и скорость в доработках.
Ответный отзыв
Алексей - отличный заказчик. Задачи всегда хорошо прописаны, всегда ясно что и как нужно делать. Кроме того, Алексей всегда на связи и готов ответить на любой вопрос в ближайшее время.
$340
10 баллов
5 лет назад
Best guy i have ever met here
Ответный отзыв
Доволен работой с данным заказчиком
$9
10 баллов
5 лет назад
Все хорошо, спустя некоторое время нашел глюк, Давид без вопросов его поправил. Спасибо
Ответный отзыв
Как всегда, четко поставленное задание с подробным и наглядным описанием! Настоятельно рекомендую.
$172
10 баллов
5 лет назад
HTMLPHP
Поставили бы и 10 баллов, если можно было. Как всегда, исполнитель выполнил больше чем нужно было и гораздо раньше запланированного срока. Это очень круто!
Ответный отзыв
Просто отличный заказчик! Всегда есть чёткое и понятное ТЗ, всегда знает чего хочет, что сейчас - редкость. Был бы рад продолжать сотрудничество!
Веб-программирование
3 отзыва
$8/час
от $80от 2 дней
#82
HTML-верстка
3 отзыва
$6/час
от $40от 1 дня
#733
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$5/час
от $40от 1 дня
#136
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$10/час
от $100от 2 дней
#337
Интернет-магазины
нет отзывов
$7/час
от $90от 3 дней
#575