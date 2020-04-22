dawood

Давид Алкамян dawood

 
24 года
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад
Веб разработка, мобильная разработка, разработка десктопных приложений

Full-stack разработчик с более 15 успешно выполненных проектов, от маленьких скриптов и парсеров до больших проектов со сложной архитектурой.
Стек:

  • Backend: Python, Django, Flask, telethon, python-telegram-bot

  • Frontend: HTML, CSS, JS, Bootstrap

  • Мобильные приложения: Flutter, Dart

  • Десктопные приложения: QT designer (C++, Python), JavaFX (Java)

  • Машинное обучение: tensorflow, keras, scikit-learn, numpy, pandas

#44Создание сайтов
#47JavaScript
#53CSS
#65HTML
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#586
рейтинг фрилансера
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Портфолио

Отзывы заказчиков

zv_nik
Никита 
22 года
2 года в сервисе
Был
год назад
$20
10 баллов
2 года назад
Платформа для создания и публикации своих собственных комиксов
CSSHTMLJavaScriptСоздание сайтов
Всё было выполнено быстро и качественно! Советую, если стоит дедлайн по проекту!
Отличная постановка задачи, заказчик всегда на связи, рекомендую!
Ответный отзыв
gudi
44 года
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
$390
10 баллов
5 лет назад
Разработка сайта спортивного клуба
DrupalJoomlaMODX
Давид предложил нестандартное решение Python + Django. Я первый раз имею дело с подобной связкой. Скажу так...это на любителя. Для тех кто любит чистый не захламленный интерфейс. Только самое нужное. Давид - очень отзывчивый исполнитель. Проявляет полную лояльность и скорость в доработках.
Алексей - отличный заказчик. Задачи всегда хорошо прописаны, всегда ясно что и как нужно делать. Кроме того, Алексей всегда на связи и готов ответить на любой вопрос в ближайшее время.
Ответный отзыв
Leettheplug2050
Мартинс Лопес 
56 лет
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$340
10 баллов
5 лет назад
Webshop development
Best guy i have ever met here
Доволен работой с данным заказчиком
Ответный отзыв
Abelozerov
Алексей 
41 год
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$9
10 баллов
5 лет назад
Переверстать шапку сайта
Все хорошо, спустя некоторое время нашел глюк, Давид без вопросов его поправил. Спасибо
Как всегда, четко поставленное задание с подробным и наглядным описанием! Настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
nogval
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
$172
10 баллов
5 лет назад
Нужно создать автоматически наполняемый сайт
HTMLPHP
Поставили бы и 10 баллов, если можно было. Как всегда, исполнитель выполнил больше чем нужно было и гораздо раньше запланированного срока. Это очень круто!
Просто отличный заказчик! Всегда есть чёткое и понятное ТЗ, всегда знает чего хочет, что сейчас - редкость. Был бы рад продолжать сотрудничество!
Ответный отзыв
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Веб-программирование
3 отзыва
$8/час
от $80от 2 дней
#82
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$6/час
от $40от 1 дня
#733
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2 отзыва
$5/час
от $40от 1 дня
#136
Системы управления (CMS)
2 отзыва
$10/час
от $100от 2 дней
#337
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$7/час
от $90от 3 дней
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