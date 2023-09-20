Продающий сайт для автосервиса
Веб-программирование
Добавлена7 просмотров
3 месяца назад
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Сайт для автосервиса (autoservice-ap.ru), включающий в себя:
Работу с большой базой данных автомобилей
Карту сайта (sitemap.xml) с более 4 млн записей для лучшего SEO
Настраиваемые SEO теги для каждой страницы и записи
Удобный поиск по услугам для авто каждого конкретного пользователя
Защита от спама
Админ панель с возможностью легко настраивать любые записи на всём сайте
Настраиваемые Марки, модели, год выпуска и модификации машин, акции, услуги, база знаний, персонал, контакты, филиалы
Оптимизация для быстрой загрузки
Установка на хостинг с поддержкой большой нагрузки