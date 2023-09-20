Продающий сайт для автосервиса

Веб-программирование
Добавлена
3 месяца назад
7 просмотров
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Сайт для автосервиса (autoservice-ap.ru), включающий в себя:

  • Работу с большой базой данных автомобилей

  • Карту сайта (sitemap.xml) с более 4 млн записей для лучшего SEO

  • Настраиваемые SEO теги для каждой страницы и записи

  • Удобный поиск по услугам для авто каждого конкретного пользователя

  • Защита от спама

  • Админ панель с возможностью легко настраивать любые записи на всём сайте

  • Настраиваемые Марки, модели, год выпуска и модификации машин, акции, услуги, база знаний, персонал, контакты, филиалы

  • Оптимизация для быстрой загрузки

  • Установка на хостинг с поддержкой большой нагрузки