Платформа для создания и публикации своих собственных комиксов

Веб-программированиеЗавершен1 заявка53 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования к сайту расписаны в ТЗ, ТЗ прикрепили в виде файла. Сайт писать на HTML, CSS, JS. Работа должна быть сдана до 10.10.

3 месяца назад
zv_nik
Никита 
20 летРоссия
3 месяца в сервисе
Был
месяц назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
dawood
22 годаУзбекистан
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
$20
7 дней
Всё было выполнено быстро и качественно! Советую, если стоит дедлайн по проекту!
Отличная постановка задачи, заказчик всегда на связи, рекомендую!