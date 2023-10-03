Доработка сайта на cms Joomla

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки58 просмотров
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При входе в админку сайта после ввода имени пользователя и пароля - выдает такое сообщение. Необходимо восстановить вход в админку сайта. Скрин во вложении

Требуется произвести ряд доработок по сайту по изменению цен, добавлению и заполнению раздела Новости, добавление новых моделей пылесосов и комплектующих. В дальнейшем понадобится постоянно вносить правки по сайту.

Joomla
3 месяца назад
smartartcoder
Петр 
32 годаУкраина
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад