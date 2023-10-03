Доработка сайта на cms Joomla

При входе в админку сайта после ввода имени пользователя и пароля - выдает такое сообщение. Необходимо восстановить вход в админку сайта. Скрин во вложении

Требуется произвести ряд доработок по сайту по изменению цен, добавлению и заполнению раздела Новости, добавление новых моделей пылесосов и комплектующих. В дальнейшем понадобится постоянно вносить правки по сайту.