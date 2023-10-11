Доработка проекта

$120
Веб-программированиеЗавершен1 заявка1 просмотр
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уже обсуждали

3 месяца назад
saensation
19 летУзбекистан
3 месяца в сервисе
Был
2 месяца назад
Выбранный исполнитель
oblivion_47
19 летУзбекистан
год в сервисе
Был
8 дней назад
3 месяца назад
$120
3 дня
Работа выполнено на 10, профессионал своего дела, пока мой первый исполнитель, рекомендую к сотрудничеству
Рад был работать с Аброром, хороший начинающий партнёр, желаю удачи в дальнейшем. Рекомендую к сотрудничеству!