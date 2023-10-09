Парсер с уведомлением в ТГ на JS

Добрый день.

Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка могут быть разными).



Конфиг: линк + ИД телеграмм куда отправлять уведомления (линков несколько, ИДы могут быть разные, или для одного линка может быть несколко ИД).



В первой версии будет всего один сайт (донор), в дальнейшем, когда все будет работать в совершенстве сайты будем добавлять.



Линукс знаю, устанавливать не потребуется.