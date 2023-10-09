Парсер с уведомлением в ТГ на JS

Доработать самописный модуль на опенкарте. php 5.6 ТЗ по запросу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка могут быть разными).
Конфиг: линк + ИД телеграмм куда отправлять уведомления (линков несколько, ИДы могут быть разные, или для одного линка может быть несколко ИД).
В первой версии будет всего один сайт (донор), в дальнейшем, когда все будет работать в совершенстве сайты будем добавлять.
Линукс знаю, устанавливать не потребуется.
Линки для парсинга будут выглядеть так: /explore/k/5/1?VEH_MAKE=bf&DISTANCE=5000 - это доска объявлений.
Желательно парсер написать на node js
Сайт донора на React (JSS + Next.js)
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
Нужно создать бот для ретвитов в TwitterВеб-программирование2 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо изменить дизайн на сайте, сайт сделан на Opencart. Что нужно сделать: Замена лого, замена цветовой гаммы, изменить отображение товаров, замена картинок, исправить баги, удалить плагин живосайт. Макет дизайна сделан на Figma.Веб-программирование7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Нужно создать телеграмм бота для парсера обьявлений с сайтов (OLX, Otodom) и передачи данных в телеграммВеб-программирование11 заявокЗакрыт2 месяца назад
Потрібна людина, яка створить чат бота привітання в Телеграм.Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 месяца назад
- $50
Необходимо реализовать простой граббер с двух доноров по крону для WordPress c сохранением MP3 на сервер.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $6
Здравствуйте, нужно донастроить гугл эдс. ГА4 есть - нужно экспортировать цель purchase (оформление заказа) , так же проверить отслеживание конверсии чтобы работало на покупку. Сайт у нас на вордпресс, нужно тег гугл эдс ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт2 месяца назад
- $20
Техническое задание по сайту: 1. Настроить регистрацию на сайте через социальную сеть VK и почту (она уже есть, но она не работает) 2. Проверить код всех плагинов на наличие вирусов, утечек информации и перехвата платежей. ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 месяца назад
Здравствуйте! Нужно разработать ПО для автоматизации действий на конкретном сайте. Алгоритм действий: Используя готовые решения (например dolphin anty) создать новый профиль в браузере, через подключение используя список заранее предоставленных прокси. Возможно ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт2 месяца назад
Переверстать шаблон - адаптивная вёрстка , - набор стилей для каждого блока отдельно; - наборы стилей для моб/декстоп отдельно. - установка плагинов входящих в шаблон ...Веб-программирование17 заявокЗакрыт2 месяца назад