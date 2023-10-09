Парсер с уведомлением в ТГ на JS

Веб-программированиеЗавершен4 заявки688 просмотров
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Добрый день.

Требуется написать парсер, задача которого N-количество минут проверять заданные линки (несколько линков), и в момент добавления нового объявления у донора высылать линк объявления на указанный в конфиге ТГ-контакт (тг-контакты для каждого линка могут быть разными).

Конфиг: линк + ИД телеграмм куда отправлять уведомления (линков несколько, ИДы могут быть разные, или для одного линка может быть несколко ИД).


В первой версии будет всего один сайт (донор), в дальнейшем, когда все будет работать в совершенстве сайты будем добавлять.

  • Линукс знаю, устанавливать не потребуется.

  • Линки для парсинга будут выглядеть так: /explore/k/5/1?VEH_MAKE=bf&DISTANCE=5000 - это доска объявлений.

  • Желательно парсер написать на node js

  • Сайт донора на React (JSS + Next.js)

3 месяца назад
zacker2
Попов 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
20 дней назад
Выбранный исполнитель
roxxelroxx
Андрій 
17 летУкраина
4 месяца в сервисе
Был
8 часов назад
3 месяца назад
$120
7 дней
UAHUSDT
Безусловно доволен профессиональной работой Андрея, рекомендую к сотрудничеству!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству