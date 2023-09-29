Доработать регистрацию на сайте, проверить код плагинов сайта на вирус

Техническое задание по сайту:

1. Настроить регистрацию на сайте через социальную сеть VK и почту (она уже есть, но она не работает)

2. Проверить код всех плагинов на наличие вирусов, утечек информации и перехвата платежей. (Мне нужна ясность того, что сайт чистый и больше никому не отправляется никакая личная информация, платёжные данные, либо же сами деньги)



Ссылку на сайт я предоставлю исполнителю