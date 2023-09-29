Доработать регистрацию на сайте, проверить код плагинов сайта на вирус

$20
Веб-программированиеЗакрытнет заявок142 просмотра
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Техническое задание по сайту:
1. Настроить регистрацию на сайте через социальную сеть VK и почту (она уже есть, но она не работает)
2. Проверить код всех плагинов на наличие вирусов, утечек информации и перехвата платежей. (Мне нужна ясность того, что сайт чистый и больше никому не отправляется никакая личная информация, платёжные данные, либо же сами деньги)

Ссылку на сайт я предоставлю исполнителю

3 месяца назад
guest_1696038694441
Россия
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
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