Импорт/экспорт yml/xml

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка159 просмотров
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У меня 10 поставщиков  которые предоставили yml/xml выгрузку товаров.

И один поставщик выгрузка в excel.

Нужно этих поставщиков объединить в одной программе (доступы к проге даю) и настроить нужные параметры для каждого поставщика.(параметры даю) что бы на выходе получить -одну yml/xml выгрузку для prom.ua!

Потом обучить меня!
(После выполненного заказа, возможно будут вопросы!)

Вот можно ознакомиться с программой:
https://www.youtube.com/watch?v=X48i1cslRDI&t=3s

https://www.youtube.com/watch?v=XFXef1ykGuw&t=3s

3 месяца назад
knalsur
49 летУкраина
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
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