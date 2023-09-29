Импорт/экспорт yml/xml

У меня 10 поставщиков которые предоставили yml/xml выгрузку товаров.

И один поставщик выгрузка в excel.

Нужно этих поставщиков объединить в одной программе (доступы к проге даю) и настроить нужные параметры для каждого поставщика.(параметры даю) что бы на выходе получить -одну yml/xml выгрузку для prom.ua!



Потом обучить меня!

(После выполненного заказа, возможно будут вопросы!)



Вот можно ознакомиться с программой:

https://www.youtube.com/watch?v=X48i1cslRDI&t=3s



https://www.youtube.com/watch?v=XFXef1ykGuw&t=3s