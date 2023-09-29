Реализовать на вордпресс предоставленный шаблон

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок158 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Первый лист в гугл таблице. Хотели бы созвониться и обсудить все деатали, понять стоимость работы и начать. https://docs.google.com/spreadsheets/d/1p954PUXW50xW0-_6Yyv_EWoIsFyF8D_Zz3mDKCa4a4A/edit?usp=sharing

3 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад