Настроить форму отправки, что бы работала валидация и капча

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки125 просмотров
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Есть форма отправки, но в ней постоянно спамят и капча не работает, нужно починить. Заказ считается выполнен когда, в форе будет работать валидация и капча

3 месяца назад
guest_16752450720936
год в сервисе
Был
2 месяца назад